RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Президент Венгрии: нельзя допустить, чтобы Россия достигла своих военных целей в Украине

Фото: Каталин Новак, президент Венгрии (flickr by Palácio do Planalto)
Автор: Иван Носальский

Миру нельзя допустить, чтобы Россия достигла военных целей полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Венгрии Каталин Новак в интервью Neue Zürcher Zeitung.

Она отметила, что изначально осуждала российскую агрессии и поддерживала территориальную целостность Украины.

"Украина - суверенная страна, которая подверглась нападению со стороны соседа и сейчас делает все возможное, чтобы защитить своих граждан. Украинцы действуют самостоятельно, но их поддерживают многие страны. Это, конечно, влияет на военные усилия", - добавила президент.

Новак подчеркнула, что "Россия не должна достичь своих военных целей, мы не должны этого допустить". Но, по ее словам, войну необходимо завершить переговорами, хоть они сейчас и невозможны.

Глава государства добавила, что военная помощь Украине якобы "разожжет войну и может привести к эскалации". При этом она поддержала гуманитарную помощь украинцам.

Новак также добавила, что нужно учитывать влияние санкций против России на страны Европы.

"Санкции имеют эффект, но они нанесли нам больше вреда, чем России. Этого нельзя допустить. Мы должны уделять этому гораздо больше внимания, вместо того, чтобы сосредотачиваться только на наказании России", - заявила она.

Позиция Венгрии по войне

Отметим, что Венгрия известна своей неоднозначной реакцией на полномасштабную войну России против Украины. Власти страны продолжают торговлю со страной-агрессором и отказываются вводить отдельные санкции, которые утверждает Евросоюз.

При этом премьер страны Виктор Орбан неоднократно выступал со скандальными заявлениями по поводу Украины. К примеру, недавно он отговаривал нашу страну от проведения контрнаступления и призывал к переговорам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВенгрияВойна России против Украины