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Президент Турции предлагает ввести смертную казнь за поджог леса

Фото: Тайип Эрдоган, президент Турции (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал инициативу введения смертной казни за поджог леса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Турции Тайипа Эрдогана.

Такое мнение он высказал в пятницу в Мармарисе, где спасатели третьи сутки борются с масштабным природным пожаром, который охватил площадь 3 тыс. гектаров.

"Если наказание должно быть сдерживающей мерой, то за поджог леса должна быть казнь. Этот вопрос следует обсудить", - сказал он.

Напомним, в прошлом году Турция пережила масштабные пожары. Горели леса на Анталийском побережье и у Эгейского моря.

Ранее мы сообщали, из аэропорта Люблина можно быстро добраться на курорты в Турцию.

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Турция