Президент Турции предлагает ввести смертную казнь за поджог леса

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Турции Тайипа Эрдогана.

Такое мнение он высказал в пятницу в Мармарисе, где спасатели третьи сутки борются с масштабным природным пожаром, который охватил площадь 3 тыс. гектаров.

"Если наказание должно быть сдерживающей мерой, то за поджог леса должна быть казнь. Этот вопрос следует обсудить", - сказал он.