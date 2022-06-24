Президент Турции предлагает ввести смертную казнь за поджог леса

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал инициативу введения смертной казни за поджог леса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Турции Тайипа Эрдогана.
Такое мнение он высказал в пятницу в Мармарисе, где спасатели третьи сутки борются с масштабным природным пожаром, который охватил площадь 3 тыс. гектаров.
"Если наказание должно быть сдерживающей мерой, то за поджог леса должна быть казнь. Этот вопрос следует обсудить", - сказал он.
Напомним, в прошлом году Турция пережила масштабные пожары. Горели леса на Анталийском побережье и у Эгейского моря.
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