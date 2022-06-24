Президент Туреччини пропонує ввести смертну кару за підпал лісу

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган підтримав ініціативу запровадження страти за підпал лісу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Туреччини Тайїпа Ердогана.
Таку думку він висловив у п'ятницю в Мармарисі, де рятувальники третю добу борються з масштабною природною пожежею, що охопила площу 3 тис. гектарів.
"Якщо покарання має бути стримуючим заходом, то за підпал лісу має бути страта. Це питання слід обговорити", - сказав він.
Нагадаємо, минулого року Туреччина пережила масштабні пожежі. Горіли ліси на Анталійському узбережжі та біля Егейського моря.
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