RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Президент Туреччини пропонує ввести смертну кару за підпал лісу

Фото: Тайїп Ердоган, президент Туреччини (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган підтримав ініціативу запровадження страти за підпал лісу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Туреччини Тайїпа Ердогана.

Таку думку він висловив у п'ятницю в Мармарисі, де рятувальники третю добу борються з масштабною природною пожежею, що охопила площу 3 тис. гектарів.

"Якщо покарання має бути стримуючим заходом, то за підпал лісу має бути страта. Це питання слід обговорити", - сказав він.

Нагадаємо, минулого року Туреччина пережила масштабні пожежі. Горіли ліси на Анталійському узбережжі та біля Егейського моря.

Раніше ми повідомляли, із аеропорту Любліна можна швидко дістатися на курорти до Туреччини.

Читайте РБК-Україна в Google News
Турция