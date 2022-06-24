Президент Туреччини пропонує ввести смертну кару за підпал лісу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Туреччини Тайїпа Ердогана.

Таку думку він висловив у п'ятницю в Мармарисі, де рятувальники третю добу борються з масштабною природною пожежею, що охопила площу 3 тис. гектарів.

"Якщо покарання має бути стримуючим заходом, то за підпал лісу має бути страта. Це питання слід обговорити", - сказав він.