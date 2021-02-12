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Президент Туркменистана сделал сына вице-премьером

Автор: Даша Харченко

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов назначил своего 39-летнего сына Сердара Бердымухамедова вице-премьером и председателем Высшей контрольной палаты страны. Также глава государства ввел сына в состав Государственного совета безопасности Туркменистана.

Об этом сообщает Turkmenportal.

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В обязанности нового вице-премьера войдут цифровизация и внедрение инновационных технологий в систему государственного и общественного устройства, в здравоохранение, образование, финансы и экономику.

Напомним, в Туркменистане на территории Марыйского велаята в государственных магазинах продажа хлеба осуществляется только по справкам, которые подтверждают количество членов семьи. При этом справку не выдают, если граждан имеет задолженность по оплате коммунальных услуг.

Ранее РБК-Украина писало, что в Туркменистане весной 2020 года запрещали использовать слово "коронавирус". В такой способ власти пытались скрыть информацию о пандемии.

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