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Президент Туркменистана сделал сына вице-премьером

Новина українською → Туркменистан, Пятница 12 февраля 2021 04:19
Президент Туркменистана сделал сына вице-премьером Фото: Гурбангулы Бердымухамедов (turkmenistan.gov.tm Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/worldnews/v-turkmenistane-chinovnikov-obyazali-hodit-sedymi-kak-prezident-berdymuhamedov-smi-1485794.html)
Автор: Даша Харченко

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов назначил своего 39-летнего сына Сердара Бердымухамедова вице-премьером и председателем Высшей контрольной палаты страны. Также глава государства ввел сына в состав Государственного совета безопасности Туркменистана.

Об этом сообщает Turkmenportal.

В обязанности нового вице-премьера войдут цифровизация и внедрение инновационных технологий в систему государственного и общественного устройства, в здравоохранение, образование, финансы и экономику.

Напомним, в Туркменистане на территории Марыйского велаята в государственных магазинах продажа хлеба осуществляется только по справкам, которые подтверждают количество членов семьи. При этом справку не выдают, если граждан имеет задолженность по оплате коммунальных услуг.

Ранее РБК-Украина писало, что в Туркменистане весной 2020 года запрещали использовать слово "коронавирус". В такой способ власти пытались скрыть информацию о пандемии.

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