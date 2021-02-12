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Президент Туркменістану зробив сина віце-прем'єром

Новость на русском → Туркменістан, П'ятниця 12 лютого 2021 04:19
Президент Туркменістану зробив сина віце-прем'єром Фото: Гурбангули Бердимухамедов (turkmenistan.gov.tm Більше читайте тут: https://gordonua.com/news/worldnews/v-turkmenistane-chinovnikov-obyazali-hodit-sedymi-kak-prezident-berdymuhamedov-smi-1485794.html)
Автор: Даша Харченко

Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов призначив свого 39-річного сина Сердара Бердимухамедова віце-прем'єром і головою Вищої контрольної палати країни. Також глава держави ввів сина до складу Державної ради безпеки Туркменістану.

Про це повідомляє Turkmenportal.

В обов'язки нового віце-прем'єра увійдуть цифровізація і впровадження інноваційних технологій в систему державного і суспільного устрою, в охорону здоров'я, освіту, фінанси та економіку.

Нагадаємо, в Туркменістані на території Марийського велаяту в державних магазинах продаж хліба здійснюється тільки за довідками, які підтверджують кількість членів сім'ї. При цьому довідку не видають, якщо громадянин має заборгованість по оплаті комунальних послуг.

Раніше РБК-Україна писало, що в Туркменістані навесні 2020 року забороняли використовувати слово "коронавірус". У такий спосіб влада намагалася приховати інформацію про пандемію.

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