Президент Туреччини затвердив ратифікацію членства Фінляндії в НАТО

Нагадаємо, днями парламент Туреччини ратифікував протокол вступу Фінляндії до НАТО.

Раніше ми писали, що 27 березня парламент Угорщини проголосував за ратифікацію вступу Фінляндії до НАТО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.