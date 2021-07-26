Президент Туниса уволил премьера и заморозил парламент после протестов

"Мы приняли эти решения ... до тех пор, пока в Тунисе не вернется социальный мир и пока мы не спасем государство", - заявил

На протесты в Тунисе люди вышли с требованием свержения правительства из-за борьбы с пандемией, роста количества заболевших и ухудшения ситуации с экономикой.