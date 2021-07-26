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Президент Туниса уволил премьера и заморозил парламент после протестов

Автор: Наталья Скороход

Протесты в Тунисе привели к президентскому перевороту. В воскресенье президент Кайс Сайед уволил премьер-министра и заморозил работу парламента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

"Мы приняли эти решения ... до тех пор, пока в Тунисе не вернется социальный мир и пока мы не спасем государство", - заявил

На протесты в Тунисе люди вышли с требованием свержения правительства из-за борьбы с пандемией, роста количества заболевших и ухудшения ситуации с экономикой.

Напомним, премьер-министр Туниса также заболел коронавирусом. Заболевание не было тяжелый - он мог работать в удаленном режиме.

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Тунис