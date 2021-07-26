Президент Туниса уволил премьера и заморозил парламент после протестов

Протесты в Тунисе привели к президентскому перевороту. В воскресенье президент Кайс Сайед уволил премьер-министра и заморозил работу парламента.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
"Мы приняли эти решения ... до тех пор, пока в Тунисе не вернется социальный мир и пока мы не спасем государство", - заявил
На протесты в Тунисе люди вышли с требованием свержения правительства из-за борьбы с пандемией, роста количества заболевших и ухудшения ситуации с экономикой.
Напомним, премьер-министр Туниса также заболел коронавирусом. Заболевание не было тяжелый - он мог работать в удаленном режиме.