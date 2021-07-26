Президент Тунісу звільнив прем'єра і заморозив парламент після протестів

"Ми прийняли ці рішення ... до тих пір, поки в Тунісі не повернеться соціальний мир і поки ми не Врятуємо державу", - заявив

На протести в Тунісі люди вийшли з вимогою повалення уряду через боротьбу з пандемією, зростання кількості хворих і погіршення ситуації з економікою.