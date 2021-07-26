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Президент Тунісу звільнив прем'єра і заморозив парламент після протестів

Автор: Наталья Скороход

Протести в Туніс призвели до президентського перевороту. У неділю президент Кайс Сайед звільнив прем'єр-міністра і заморозив роботу парламенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

"Ми прийняли ці рішення ... до тих пір, поки в Тунісі не повернеться соціальний мир і поки ми не Врятуємо державу", - заявив

На протести в Тунісі люди вийшли з вимогою повалення уряду через боротьбу з пандемією, зростання кількості хворих і погіршення ситуації з економікою.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Тунісу також захворів на коронавірус. Захворювання не було важкий - він міг працювати у віддаленому режимі.

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Тунис