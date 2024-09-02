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Президент Тайваню порадив Китаю повернути "історичні" землі РФ на Далекому Сході

Фото: президент Тайваню Лай Чінте (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент Тайваню Лай Цінде запропонував Китаю відібрати у Росії "історичні" землі Далекому Сході. За його словами, Росія наразі перебуває в слабкому становищі.

Про це повдіомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, якщо претензії Китаю на Тайвань стосуються територіальної цілісності, то він також повинен повернути землі, передані Росії останньою китайською династією в 19-му столітті.

"Китай також має вимагати від Росії своїх "історичних" земель на Далекому Сході. Чому б не повернути окуповані Росією землі, підписані за Айгунським договором? Росія зараз перебуває в найслабшому становищі", - сказав Лай Цінде.

Цінде зазначив, що Китай цього не робить, але продовжує загрожувати анексією Тайваню. Це пов'язано з тим, що Пекін хоче анексувати Тайвань не заради територіальної цілісності.

"Намір Китаю напасти і анексувати Тайвань не пов'язаний з тим, що говорить або робить якась одна людина або політична партія на Тайвані. Китай хоче анексувати Тайвань не заради територіальної цілісності, - сказав Лай.

Відносини між Тайванем та Китаєм

Відносини між Тайванем і Китаєм є складними та напруженими, зосередженими навколо питання суверенітету. Китай вважає Тайвань своєю провінцією і прагне до його об'єднання з материковим Китаєм, використовуючи як дипломатичний, так і військовий тиск. Тайвань, зі свого боку, фактично функціонує як незалежна держава з власним урядом, економікою та армією, хоча офіційно не проголошує незалежність, щоб уникнути ескалації конфлікту з Китаєм.

Китай активно працює над ізоляцією Тайваню на міжнародній арені, забороняючи йому брати участь у багатьох міжнародних організаціях і подіях. Тим часом Тайвань має підтримку з боку кількох країн, зокрема США, які постачають острову зброю для забезпечення його оборони.

Останнім часом напруга між Тайванем і Китаєм посилилася, зокрема через військові навчання та польоти китайських літаків поблизу тайванських кордонів.

Нагадаємо, що в червні повідомлялося, що Тайвань на тлі загрози з боку Китаю проведе наближені до бойових дій військові навчання. Одним із незвичних для тайванської армії елементів навчань стануть нічні тренування.

Детально про те, чий Тайвань та у чому суть претензій Китаю до острова - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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