За його словами, якщо претензії Китаю на Тайвань стосуються територіальної цілісності, то він також повинен повернути землі, передані Росії останньою китайською династією в 19-му столітті.

"Китай також має вимагати від Росії своїх "історичних" земель на Далекому Сході. Чому б не повернути окуповані Росією землі, підписані за Айгунським договором? Росія зараз перебуває в найслабшому становищі", - сказав Лай Цінде.

Цінде зазначив, що Китай цього не робить, але продовжує загрожувати анексією Тайваню. Це пов'язано з тим, що Пекін хоче анексувати Тайвань не заради територіальної цілісності.

"Намір Китаю напасти і анексувати Тайвань не пов'язаний з тим, що говорить або робить якась одна людина або політична партія на Тайвані. Китай хоче анексувати Тайвань не заради територіальної цілісності, - сказав Лай.

Відносини між Тайванем та Китаєм

Відносини між Тайванем і Китаєм є складними та напруженими, зосередженими навколо питання суверенітету. Китай вважає Тайвань своєю провінцією і прагне до його об'єднання з материковим Китаєм, використовуючи як дипломатичний, так і військовий тиск. Тайвань, зі свого боку, фактично функціонує як незалежна держава з власним урядом, економікою та армією, хоча офіційно не проголошує незалежність, щоб уникнути ескалації конфлікту з Китаєм.

Китай активно працює над ізоляцією Тайваню на міжнародній арені, забороняючи йому брати участь у багатьох міжнародних організаціях і подіях. Тим часом Тайвань має підтримку з боку кількох країн, зокрема США, які постачають острову зброю для забезпечення його оборони.

Останнім часом напруга між Тайванем і Китаєм посилилася, зокрема через військові навчання та польоти китайських літаків поблизу тайванських кордонів.