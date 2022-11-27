Президент Тайваню пішла у відставку з посади лідера партії: що трапилося

За повідомленням видання, таке рішення чинна очільниця адміністрації Тайваня прийняла після того, як її партія зазнала серйозних поразок на проміжних виборах у місцеві органи влади. Однак Цай залишиться президентом до кінця терміну, який закінчується у 2024 році.

Програш демократів під час суботнього голосування на виборах у місцеві адміністрації став важким ударом для Цай, пише CNN, оскільки вона намагалася використати вибори як спосіб надіслати сигнал суспільству щодо зростаючої войовничості Китаю до Тайваня. Останнім часом Пекін стає дедалі наполегливішим у територіальних претензіях до Тайбея, а в серпні цьогоріч навіть розпочав навколо острова широкомасштабні військові навчання як відповідь на візит спікера Палати представників США Ненсі Пелосі.

Але заклик чинного президента пов’язати ці проблеми, на думку аналітиків, мало допоміг збільшенню частки її партії у місцевій владі. За даними офіційного Центрального інформаційного агентства Тайваню, вибори виграє Гоміньдан - опозиційна партія, яка вважається лояльнішою до Пекіна і виступає за тісніші економічні зв’язки з материковим Китаєм. Гоміньдан має попередні позитивні результати на виборах мерів у 13 округах. Водночас очікується, що партія Цай виграє лише в п’яти округах.

"Ми смиренно приймаємо результати виборів і рішення народу Тайваню", - написала Цай у Facebook ввечері 26 листопада.

Вона додала, що вже пішла у відставку з посади голови партії, щоб "повністю нести відповідальність".

Однак експерти, за даними CNN, вважають, що перемога Гоміньдану не обов’язково відображає зміну громадської думки Тайваню стосовно відносин з материковим Китаєм.

"Голосування на виборах відбулося з життєво важливих питань, і я не згоден, що це сигналізує про серйозний вплив на політику Тайваню між двома протоками", - повідомив виданню Дж. Майкл Коул, старший радник Міжнародного республіканського інституту в Тайбеї.