Президент та глава Міноборони Греції прибули до Києва

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Нагадаємо, грецькі ЗМІ повідомляли, що президент та міністр оборони відвідають столицю України й оголосять про пакет військової допомоги. Він буде включати БМП-1 та додаткові 155-мм боєприпаси.

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