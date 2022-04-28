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Президент США посетит компанию, производящую ракетные комплексы Javelin

Джо Байден (Фото: nbcnews.com)
Автор: Константин Широкун

Президент США планирует на следующей неделе посетить авиастроительную компанию Lockheed Martin, которая кроме прочего производит противотанковые ракетные комплексы Javelin. Эти комплексы массово поставляются в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

"Во вторник, 3 мая, президент отправится в Алабаму, чтобы посетить компанию Lockheed Martin, производящую системы вооружений, в частности, противотанковые ракеты Javelin", - отмечается в сообщении.

В официальном сообщении также подчеркивается, что администрация Байдена поставляет эти ракеты Украине, и ВСУ эффективно применяют их для обороны от российской агрессии.

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Джозеф Байден