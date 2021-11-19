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Снова президент США: Байден вернул свои полномочия после медицинского осмотра

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Вашингтон, Пятница 19 ноября 2021 19:53
Снова президент США: Байден вернул свои полномочия после медицинского осмотра Фото: Джо Байден, президент США (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден вернулся к исполнению обязанностей главы государства после ежегодного медосмотра. На этот период он передавал свои полномочия вице-президенту Камале Харрис.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на старшего продюсера телеканала MSNBC Кайла Гриффина.

"Вот письмо сенатору (Патрику - ред.) Лихи о возобновлении президентом Байденом полномочий и обязанностей президента Соединенных Штатов", - написал он в своем Twitter, приложив к посту фотокопию письма.

Информацию о возвращении Байдену полномочий президента США подтвердила и пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Президент был в хорошем расположении духа и в это время приступил к своим обязанностям", - написала в Twitter Псаки.

Она добавила, что Байден останется в медицинском центре Уолтера Рида, где пройдет оставшуюся часть ежегодного медосмотра.

Фото: письмо о возобновлении Байденом полномочий президента США (twitter.com/kylegriffin1)

Напомним, 19 ноября Байден временно передал полномочия главы государства вице-президенту Камале Харрис, чтобы пройти под анестезией процедуру колоноскопии в медицинском центре Уолтера Рида во время ежегодного медосмотра.

Отметим, 45-й президент США Дональд Трамп неоднократно отказывался передавать свои полномочия вице-президенту Майку Пенсу, даже когда его госпитализировали с коронавирусом.

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Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден
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