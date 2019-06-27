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Президент змінив членів комісії з призначення директора ДБР

Новини » Політика    27.06.2019 - 10:25
Президент змінив членів комісії з призначення директора ДБР
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Зеленський скасував ще один указ Порошенка

Президент України Володимир Зеленський своїм указом змінив склад Комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Державного бюро розслідувань. Відповідний указ оприлюднено на президентському сайті.

Згідно з указом, звільняються Роман Майданик, Роман Самохвалов і Тетяна Сліпачук.

Указом президента визначені для включення до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Державного бюро розслідувань такі особи:

Оксана Кваша - провідний науковий співробітник відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права імені В.М.Корецького Національної академії наук України (за згодою);

Олександр Костенко - завідувач відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права імені В.М.Корецького Національної академії наук України (за згодою);

Віктор Кощинець - начальник відділу підготовки прокурорів з організації роботи в органах прокуратури та викладання професійної етики Інституту спеціальної підготовки Національної академії прокуратури України (за згодою).

Нагадаємо, за квотами президента члени Комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Державного бюро розслідувань були призначені указом від 27 лютого 2016 року.

У листопаді 2017 року Комісія з обрання керівництва Державного бюро розслідувань (ДБР) рекомендувала призначити Романа Трубу керівником відомства. Таке рішення було прийнято після проведення рейтингового голосування за кандидатів. Кандидатуру Труби підтримали всі 9 членів комісії.

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