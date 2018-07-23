Президент Словении отказался определять кандидатуру премьер-министра

Теперь, согласно законодательству страны, вопросом кандидатуры премьер-министра должен заняться парламент Словении

В Словении президент страны Борут Пахор отказался выдвигать любую кандидатуру на пост премьер-министра страны. Об этом президент заявил в понедельник, 23 июля, передает Reuters.

Отмечается, что теперь этим вопросом займется парламент Словении. Такое решение Пахор принял в связи с тем, что коалиция не имеет устойчивого большинства.

"В переговорах с парламентскими группами я установил, что никто не пользуется достаточной поддержкой для избрания на пост премьер-министра", - сказал Пахор.

Теперь, согласно законодательству страны, вопросом кандидатуры премьер-министра должен заняться парламент Словении.

Ожидается, что парламент Словении соберется в пятницу, 27 июля, когда будет установлено еще 14-дневный период, в течение которого парламентарии могут выдвигать кандидатов в премьер-министры. Любого кандидата должно поддержать абсолютное большинство законодателей - минимум 46 из 90 голосов.

Добавим, что на парламентских выборах в Словении победу одержала антимигрантская Словенская демократическая партия SDS. Но партии не хватает партнеров в коалицию для формирования правительства.

Напомним, парламентские выборы в Словении состоялись 3 июня 2018 года. В ходе голосования выиграла оппозиционная демократическая партия.