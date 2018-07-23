Президент Словенії відмовився визначати кандидатуру прем'єр-мінстра

Тепер, згідно із законодавством країни, питанням кандидатури прем'єр-міністра має зайнятись парламент Словенії

У Словенії президент країни Борут Пахор відмовився висувати будь-яку кандидатуру на пост прем'єр-міністра країни. Про це президент заявив у понеділок, 23 липня, передає Reuters.

Зазначається, що тепер цим питанням займеться парламент Словенії. Таке рішення Пахор ухвалив у зв’язку з тим, що коаліція не має стійкої більшості.

"У переговорах з парламентськими групами я встановив, що ніхто не користується достатньою підтримкою для обрання на пост прем'єр-міністра", - сказав Пахор.

Тепер, згідно із законодавством країни, питанням кандидатури прем'єр-міністра має зайнятись парламент Словенії.

Очікується, що парламент Словенії збереться у п'ятницю, 27 липня, коли буде встановлено ще 14-денний період, протягом якого парламентарі можуть висувати кандидатів у прем'єр-міністри. Будь-якого кандидата мають підтримати абсолютна більшість законодавців - щонайменше 46 з 90 голосів.

Додамо, що на парламентських виборах у Словенії перемогу здобула антимігрантська Словенська демократична партія SDS. Але партії не вистачає партнерів у коаліцію для формування уряду.

Нагадаємо, парламентські вибори у Словенії відбулись 3 червня 2018 року. В ході голосування виграла опозиційна демократична партія.