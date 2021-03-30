Президент Словакии приняла отставку премьера Матовича

Президент Словакии Зузана Чапутова во вторник, 30 марта, приняла отставку премьера страны Игоря Матовича . Премьер подал в отставку на фоне скандала с закупкой российской вакцины от коронавируса.

Чапутова поручила министру финансов Эдуарду Гегеру формирования нового правительства.

Матович будет оставаться руководителем словацкого правительства, пока не будет назначен новый Кабинет министров. Более того, Матович хочет стать министром в новом правительстве.

"Прошел всего год, но я чувствую, как будто их десять. Это был самый тяжелый год для Словакии со времен Второй мировой войны. Я жил с одной целью - защищать жизни и здоровье людей", - сказал Матович в кратком заявлении.