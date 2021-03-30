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Президент Словакии приняла отставку премьера Матовича

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Словакии Зузана Чапутова во вторник, 30 марта, приняла отставку премьера страны Игоря Матовича. Премьер подал в отставку на фоне скандала с закупкой российской вакцины от коронавируса.

Об этом сообщает словацкое агентство Dennik.

Чапутова поручила министру финансов Эдуарду Гегеру формирования нового правительства.

Матович будет оставаться руководителем словацкого правительства, пока не будет назначен новый Кабинет министров. Более того, Матович хочет стать министром в новом правительстве.

"Прошел всего год, но я чувствую, как будто их десять. Это был самый тяжелый год для Словакии со времен Второй мировой войны. Я жил с одной целью - защищать жизни и здоровье людей", - сказал Матович в кратком заявлении.

Напомним, 22 марта Матович согласился подать в отставку с должности премьера Словакии. Матович говорил, что его отставка может спасти правящую коалицию и решить правительственный кризис.

Как известно, Матович закупил в России вакцину от коронавируса "Спутник V", которую еще не зарегистрировали в Европейском союзе. После этого половина партий правящей коалиции потребовала отставки премьер-министра Матовича.

Кроме того, в отставку подали несколько министров правительства Матовича, в частности глава Министерства здравоохранения.

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Новости Украины Премьер-министрСловакияотставка
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