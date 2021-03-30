Президент Словаччини прийняла відставку прем'єра Матовича

Президент Словаччини Зузана Чапутова у вівторок, 30 березня, прийняла відставку прем'єра країни Ігоря Матовича . Прем'єр подав у відставку на тлі скандалу з закупівлею російської вакцини від коронавірусу.

Про це повідомляє словацьке агентство Dennik .

"Пройшов всього рік, але я відчуваю, наче їх десять. Це був найтяжчий рік для Словаччини з часів Другої світової війни. Я жив з одною метою - захищати життя та здоров'я людей", - сказав Матович в короткій заяві.

Матович залишатиметься керівником словацького уряду, поки не призначать новий Кабінет міністрів. Більш того, Матович хоче стати міністром в новому уряді.

Нагадаємо, 22 березня Матович погодився подати у відставку з посади прем'єра Словаччини. Матович говорив, що його відставка може врятувати правлячу коаліцію і розв'язати урядову кризу.

Як відомо, Матович закупив у Росії вакцину від коронавірусу "Супутник V", яку ще не зареєстрували у Європейському союзі. Після цього половина партій правлячої коаліції зажадала відставки прем'єр-міністра Матовича.

Крім того, у відставку подали декілька міністрів уряду Матовича, зокрема очільник Міністерства охорони здоров'я.