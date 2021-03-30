Президент Словаччини прийняла відставку прем'єра Матовича

Президент Словаччини Зузана Чапутова у вівторок, 30 березня, прийняла відставку прем'єра країни Ігоря Матовича. Прем'єр подав у відставку на тлі скандалу з закупівлею російської вакцини від коронавірусу.
Чапутова доручила міністру фінансів Едуарду Гегеру формування нового уряду.
Матович залишатиметься керівником словацького уряду, поки не призначать новий Кабінет міністрів. Більш того, Матович хоче стати міністром в новому уряді.
"Пройшов всього рік, але я відчуваю, наче їх десять. Це був найтяжчий рік для Словаччини з часів Другої світової війни. Я жив з одною метою - захищати життя та здоров'я людей", - сказав Матович в короткій заяві.
Нагадаємо, 22 березня Матович погодився подати у відставку з посади прем'єра Словаччини. Матович говорив, що його відставка може врятувати правлячу коаліцію і розв'язати урядову кризу.
Як відомо, Матович закупив у Росії вакцину від коронавірусу "Супутник V", яку ще не зареєстрували у Європейському союзі. Після цього половина партій правлячої коаліції зажадала відставки прем'єр-міністра Матовича.
Крім того, у відставку подали декілька міністрів уряду Матовича, зокрема очільник Міністерства охорони здоров'я.