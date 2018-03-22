Президент Словакии назначил нового премьер-министра

Президент назначил Петера Пеллегрини премьер-министром страны

Президент Словакии Андрей Киска сегодня, 22 марта, назначил Петера Пеллегрини премьер-министром страны, чтобы положить конец политическому кризису, вызванному убийством журналиста-расследователя Яна Куцяка. Об этом сообщает Reuters.

Президент также назначил Томаша Друкера на должность главы Министерства внутренних дел, удовлетворив требования протестующих установить человека, который может обеспечить независимое расследование убийства журналиста.

Напомним, при этом ранее Киска заявил, что не будет назначать новое правительство в том составе, который был предложен коалицией

Пеллегрини, которому было поручено формирование нового правительства, 20 марта представил президенту список имен, которые должны войти в правительство. По словам президента, он снова встретился с Пеллегрини и заявил, что не назначит правительство в нынешнем составе. Президент дал поручение Пеллегрини представить новый состав правительства до пятницы, 23 марта.