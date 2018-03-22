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Президент Словаччини призначив нового прем'єр-міністра

НовиниПолітика    22.03.2018 - 12:13
Фото: Петер Пеллегріні (facebook.com pellegrini.peter)
Фото: Петер Пеллегріні (facebook.com pellegrini.peter)

Президент призначив Петера Пеллегріні прем'єр-міністром країни

Президент Словаччини Андрій Кіска сьогодні, 22 березня, призначив Петера Пеллегріні прем'єр-міністром країни, щоб покласти край політичній кризі, викликаній вбивством журналіста-розслідувача Яна Куцяка. Про це повідомляє Reuters.

Президент також призначив Томаша Друкера на посаду голови Міністерства внутрішніх справ, задовольнивши вимоги протестувальників встановити людину, яка може забезпечити незалежне розслідування вбивства журналіста.

Нагадаємо, при цьому раніше Кіска заявив, що не буде призначати новий уряд у тому складі, який був запропонований коаліцією

Пеллегріні, якому було доручено формування нового уряду, 20 березня представив президенту список імен, які повинні увійти в уряд. За словами президента, він знову зустрівся з Пеллегріні і заявив, що не призначить уряд у нинішньому складі. Президент дав доручення Пеллегріні представити новий склад уряду до п'ятниці, 23 березня.

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Теги: Прем'єр-міністр, Словаччина, Андрей Киска
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