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Президент Словакии не будет назначать новое правительство

НовостиПолитика    20.03.2018 - 13:32
Фото: Андрей Киска (3prezident.sk)
Фото: Андрей Киска (3prezident.sk)

Президент не будет назначать правительство в том составе, который был предложен коалицией

Президент Словакии Андрей Киска не будет назначать новое правительство в том составе, который был предложен коалицией, передает Aktuality.sk.

Сообщается, что Петер Пеллегрини, которому было поручено формирование нового правительства, вчера представил президенту список имен, которые должны войти в правительство.

По словам президента, он снова встретился с Пеллегрини и заявил, что не назначит правительство в нынешнем составе. Президент дал поручение Пеллегрини представить новый состав правительства до пятницы, 23 марта.

Напомним, Киска 15 марта согласился на предложенную накануне премьер-министром страны Робертом Фицо отставку правительства. 

Президент передал мандат на формирование нового правительства однопартийцу Фицо - Петеру Пеллегрини. Как известно, то, что социал-демократы сохранят право выдвинуть собственную кандидатуру следующего главы правительства, было условием отставки Фицо.

Ранее Фицо заявлял, что готов уйти в отставку из-за политического кризиса, возникшего после убийства журналиста Яна Куцяка и его невесты. Сообщалось, что Фицо поставил три условия своей отставки, в частности, должность премьер-министра должна остаться за его партией, президент должен пообещать уважать коалиционное соглашение и уважать результаты выборов 2016 года.

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Теги: Словакия, Андрей Киска
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