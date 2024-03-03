UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Президент Словаччини про зустріч глави МЗС з Лавровим: це не наблизило нас до миру

Фото: президент Словаччини Зузана Чапутова (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Словацько-російська зустріч глав МЗС, що відбулась вчора, 2 березня, жодним чином не допомогла наблизити мир.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Словаччини Зузани Чапутової.

Коментуючи зустріч глав МЗС Словаччини Юрая Бланара та Росії Сергія Лаврова на дипломатичному форумі у турецькій Анталії, Чапутова заявила, що саме ця зустріч "не наблизила нас до миру".

"Словацько-російська зустріч міністрів закордонних справ не наблизила нас до справедливого миру в Україні, в яку РФ незаконно та невиправдано вдерлася. Найшвидший шлях до миру - через наказ Володимира Путіна (російського диктатора, - ред.) своїм військам вийти з України, а не давати йому надію на перемогу та прийняття", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, ми писали, що вчора міністр закордонних справ Словаччини зустрівся з главою Лавровим та потис йому руку.

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо пояснив це "збалансованою політикою", але опозиція "не оцінила" такого підходу.

Позиція Словаччини щодо України

Минулої осені в Словаччині відбулися парламентські вибори, в результаті яких до влади прийшов Роберт Фіцо та партія "Курс - Соціальна демократія". Фіцо обіцяв припинити безкоштовну військову підтримку України, а також блокувати членство України в НАТО.

Також Фіцо неодноразово озвучував кремлівські тези і вирізнявся проросійською риторикою. Зокрема він вважає, що війна РФ проти України є "замороженим конфліктом", який нібито неможливо вирішити шляхом військової підтримки України.

Однак віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина наголошувала, що Україна не має проблем з новим урядом Словаччини під керівництвом Фіцо.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
окупантиВійна Росії проти України