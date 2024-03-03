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Президент Словакии о встрече главы МИД с Лавровым: это не приблизило нас к миру

Украина, Воскресенье 03 марта 2024 17:15
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Президент Словакии о встрече главы МИД с Лавровым: это не приблизило нас к миру Фото: президент Словакии Зузана Чапутова (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Словацко-российская встреча глав МИД, состоявшаяся вчера, 2 марта, никоим образом не помогла приблизить мир.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Словакии Зузаны Чапутовой.

Комментируя встречу глав МИД Словакии Юрия Бланара и России Сергея Лаврова на дипломатическом форуме в турецкой Анталии, Чапутова заявила, что именно эта встреча "не приблизила нас к миру".

"Словацко-российская встреча министров иностранных дел не приблизила нас к справедливому миру в Украине, в которую РФ незаконно и неоправданно ворвалась. Самый быстрый путь в мир - через приказ Владимира Путина (российского диктатора, - ред.) своим войскам выйти из Украины, а не давать ему надежду на победу и принятие", - говорится в сообщении.

Напомним, мы писали, что вчера министр иностранных дел Словакии встретился с главой Лавровым и пожал ему руку.

Премьер Словакии Роберт Фицо объяснил это "сбалансированной политикой", но оппозиция "не оценила" такой подход.

Позиция Словакии по отношению к Украине

Прошлой осенью в Словакии прошли парламентские выборы, в результате которых к власти пришли Роберт Фицо и партия "Курс - Социальная демократия". Фицо обещал прекратить бесплатную военную поддержку Украины, а также блокировать членство Украины в НАТО.

Также Фицо неоднократно озвучивал кремлевские тезисы и отличался пророссийской риторикой. В частности, он считает, что война РФ против Украины является "замороженным конфликтом", который якобы невозможно разрешить путем военной поддержки Украины.

Однако вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина отмечала, что у Украины нет проблем с новым правительством Словакии под руководством Фицо.

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