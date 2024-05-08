Президент Словаччини запропонував провести "переговори" між РФ і Україною в Братиславі

Він уточнив, що перед європейськими та словацькими політиками стоїть фундаментальне завдання щодо забезпечення миру в Україні.

І одразу ж додав, що в разі потреби запропонує для "мирних переговорів" і Братиславу, яка має, за його словами, досвід проведення подібного саміту.

"Давайте поговоримо про припинення вогню, про мирні сценарії, давайте активізовувати дипломатію і сприймати зброю як останній засіб", - сказав президент.