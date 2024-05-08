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Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Президент Словакии предложил провести "переговоры" между РФ и Украиной в Братиславе

Архивное фото: президент Словакии Петер Пеллегрини (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Европейским политикам необходимо активизировать дипломатию для завершения войны в Украине, и в случае необходимости, мирные переговоры можно будет провести в Братиславе.

Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Topky.sk.

Он уточнил, что перед европейскими и словацкими политиками стоит фундаментальная задача по обеспечению мира в Украине. 

И сразу же добавил, что в случае необходимости предложит для "мирных переговоров" и Братиславу, которая имеет, по его словам, опыт проведения подобного саммита.

"Давайте поговорим о прекращении огня, о мирных сценариях, давайте активизировать дипломатию и воспринимать оружие как последнее средство", - сказал президент.

Позиция чиновников из Словакии по поводу войны в Украине

С самого начала Словакия активно поддерживала Украину в ее обороне от российской агрессии и передавала военную помощь для ВСУ.

Однако затем к власти пришел премьер-министр Роберт Фицо, отказавшийся помогать Украине оружием и ставший чаще говорить о необходимости проводить "мирные переговоры" с Россией.

А в начале апреля президентом Словакии был избран соратник Фицо Петер Пеллегрини, который также высказывается за "дипломатическое решение" войны в Украине.

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