Президент Словакии предложил провести "переговоры" между РФ и Украиной в Братиславе

Он уточнил, что перед европейскими и словацкими политиками стоит фундаментальная задача по обеспечению мира в Украине.

И сразу же добавил, что в случае необходимости предложит для "мирных переговоров" и Братиславу, которая имеет, по его словам, опыт проведения подобного саммита.

"Давайте поговорим о прекращении огня, о мирных сценариях, давайте активизировать дипломатию и воспринимать оружие как последнее средство", - сказал президент.