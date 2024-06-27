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Президент Словаччини вперше зустрівся із Зеленським: що обговорили

Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент Словаччини Петер Пеллегріні вперше зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у четвер, 27 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За словами Пеллегріні, він провів "продуктивні добросусідські дебати" з Зеленським.

"Ми обговорили нещодавнє спільне засідання урядів наших країн та обговорили мої плани щодо повноцінного візиту в Україну. Я запевнив свого українського колегу, що Словаччина бажає якнайшвидшого і справедливого миру для України", - сказав Пеллегріні.

Допомога Україні від Словаччини

З початку повномасштабного вторгнення Росії Словаччина надала Україні гуманітарну допомогу на мільйони євро, включаючи продукти харчування, воду, ліки та медичне обладнання. Проте влада країни відмовляється надавати військову допомогу.

Зокрема, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відмовився від участі Братислави в чеській ініціативі із закупівлі боєприпасів для України. Водночас, громадяни Словаччини самостійно створили фонд для збору коштів на боєприпаси. Завдяки їхнім зусиллям вдалося зібрати кілька мільйонів євро.

Водночас, Фіцо різко розкритикував ініціативу громадян Словаччини.

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