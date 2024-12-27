Президент Словаччини розглядає можливість візиту в Україну, але є нюанс

В інтерв'ю словацькому агентству ТАСР Пеллегріні підкреслив, що питання енергетичної безпеки відіграє ключову роль у міждержавних відносинах між Україною та Словаччиною.

Він додав, що буде чекати завершення переговорів щодо транзиту газу для Словаччини та інших важливих питань.

За його словами, він також буде спостерігати за перебігом війни РФ проти України в найближчі тижні та місяці.

"Тоді, наступного року, ми переоцінимо можливість мого візиту до України", - заявив президент.

Зазначається, що з моменту вступу на посаду Пеллегріні вже двічі зустрічався з президентом Володимиром Зеленським, хоча жодна із зустрічей не відбулася на території України.

Повідомляється, що обидва лідери проводили двосторонні переговори, обговорюючи спільні виклики, зокрема енергетичну співпрацю та безпекову ситуацію в регіоні.

Оскільки Словаччина залежить від транзиту російського газу через Україну, президент країни наголосив, що стабільність у цій сфері є основою для подальшого розвитку відносин між двома державами.

Заборона транзиту російського газу

Україна планує припинити транзит російського газу через свою територію з 1 січня 2025 року.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що угода про транзит завершується, і з 7:00 ранку цього дня транспортування буде зупинено.

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що Україна не продовжуватиме транзит російського газу, оскільки це приносить Росії значні доходи, які можуть використовуватися для фінансування війни проти України.