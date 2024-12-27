Президент Словакии рассматривает возможность визита в Украину, но есть нюанс

В интервью словацкому агентству ТАСР Пеллегрини подчеркнул, что вопрос энергетической безопасности играет ключевую роль в межгосударственных отношениях между Украиной и Словакией.

Он добавил, что будет ждать завершения переговоров по транзиту газа для Словакии и других важных вопросов.

По его словам, он также будет наблюдать за ходом войны РФ против Украины в ближайшие недели и месяцы.

"Тогда, в следующем году, мы переоценим возможность моего визита в Украину", - заявил президент.

Отмечается, что с момента вступления в должность Пеллегрини уже дважды встречался с президентом Владимиром Зеленским, хотя ни одна из встреч не состоялась на территории Украины.

Сообщается, что оба лидера проводили двусторонние переговоры, обсуждая общие вызовы, в частности энергетическое сотрудничество и ситуацию с безопасностью в регионе.

Поскольку Словакия зависит от транзита российского газа через Украину, президент страны подчеркнул, что стабильность в этой сфере является основой для дальнейшего развития отношений между двумя государствами.

Запрет транзита российского газа

Украина планирует прекратить транзит российского газа через свою территорию с 1 января 2025 года.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что соглашение о транзите завершается, и с 7:00 утра этого дня транспортировка будет остановлена.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не будет продолжать транзит российского газа, поскольку это приносит России значительные доходы, которые могут использоваться для финансирования войны против Украины.