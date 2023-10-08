Президент Словаччини пояснила свою позицію щодо ненадання допомоги Україні

Вона зазначила, що до повноважень президента не входить ухвалення рішень щодо постачання військової допомоги.

При цьому виконувач обов’язків прем’єр-міністра Людовіт Одор проконсультувався з Чапутовою щодо своєї позиції про те, що його уряд більше не ухвалюватиме рішення про надання військової допомоги. Президент зазначила, що погодилась із його аргументацією.

Окрім того, за словами Чапутової, ще одним чинником став вміст пакета військової допомоги.

"Йшлося не лише про боєприпаси… Якби там були лише боєприпаси, то це було б цілковито інше питання, зовсім інша тема дискусій", - сказала вона, додавши, що мова йшла про інше, більш потужне обладнання.

Що цьому передувало

На виборах у Словаччині найбільше голосів отримала антиукраїнська партія Smer-SD колишнього прем’єра Роберта Фіцо.

Після цього тимчасовий уряд Словаччини заявив, що зупиняє надання Україні військової допомоги.

Окрім того, Чапутова також виступила проти надання допомоги Україні, адже, на її думку, схвалення підтримки нинішнім урядом, який йде у відставку, створить ризикований прецедент для зміни влади після будь-яких майбутніх виборів.

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