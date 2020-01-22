Президент Швейцарии планирует посетить Украину в марте

Во время встречи на Давосском форуме с президентом Украины Владимиром Зеленским президент Швейцарии Симонетта Соммаруга заявила, что хочет посетить Украину в марте для обсуждения новой программы помощи на следующие четыре года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Сообщается, что президент Швейцарии отметила, что по приглашению Владимира Зеленского планирует посетить Украину уже в марте, чтобы обсудить новую программу помощи на следующие четыре года.

"Президент Украины выразил благодарность за поддержку в реализации реформ в нашем государстве в рамках программ технической помощи, которая предоставляется Швейцарией. Также речь шла о вопросах реабилитации украинских военных, повышения энергоэффективности и увеличения инвестиций", - говорится в сообщении.

В частности, стороны обсудили прогресс в продвижении к миру на востоке Украины, в частности возвращения удерживаемых лиц, кораблей и уменьшению обстрелов на Донбассе, также поднимался вопрос расширения мандата миссии ОБСЕ.

Также Зеленский рассказал о новых программах для инвесторов.

"Мы готовим программу Investment nanny. Если инвестор принесет в Украину 100 миллионов долларов и больше, то он получит личного менеджера, который знает пять языков и будет работать с клиентом круглосуточно. Этот менеджер будет решать все проблемы инвестора в любое время. У них будут государственные гарантии. А тех, кто инвестирует в следующие 2 года в приватизации в Украине 10 миллионов и больше, мы освобождаем от налога на прибыль", - рассказал Владимир Зеленский.

Напомним, Зеленский во время рабочего визита в Швейцарию для участия в Давосском форуме провел встречу с премьер-министром Королевства Нидерланды Марком Рютте.

Как сообщало РБК-Украина, Зеленский повторил, что Украина видит свое будущее в Евросоюзе, и Брюссель, для этого нужно всего лишь принять страну в состав ЕС. По его мнению, сегодня для этого подходящее время.