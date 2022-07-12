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Президент Шри-Ланки написал заявление об отставке, - СМИ

Фото: президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса (facebook.com/gotabayar)
Автор: Валерия Полищук

Президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса накануне подписал свое заявление об отставке, датированное 13 июля, а спикер парламента публично объявит об этом нации в среду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Daily Mirror.

Заявление об отставке президента было подписано и передано высокопоставленному правительственному чиновнику, который передаст его спикеру парламента.

Известно, что президент все еще находится на территории страны, однако планирует покинуть ее на этой неделе.

Ранее сообщалось, что на Шри-Ланке вспыхнули массовые протесты. Местные полностью взяли под контроль резиденцию президента.

Напомним, нового президента на Шри-Ланке планируют избрать уже 20 июля.

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Шри-Ланка