Президент сформував делегацію для участі в Генасамблеї ООН

Главою делегації призначений глава МЗС Пристайко
Президент України Володимир Зеленський сформував делегацію для участі в роботі сесії Генеральної асамблеї ООН. Про це йдеться в розпорядженні №336/2019-рп, розміщеному на сайті глави держави.
Так, головою української делегації був призначений міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, а його заступником став постійний представник України в ООН Володимир Єльченко.
Також до складу української делегації увійшли:
Крім того, президент затвердив директиви української делегації в Генеральній асамблеї ООН. Однак інформація про зміст директивів була засекречена.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Генеральна асамблея ООН включила питання вирішення ситуації на сході України до порядку денного пленарного тижня на рівні глав держав та урядів, який розпочнеться 23 вересня. Українська делегація також візьме участь в засіданні Генасамблеї ООН.