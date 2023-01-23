Президент Сербії заявив про готовність піти у відставку та назвав умову

“Якщо є необхідність якось врятувати державу чи виграти час - я б не роздумував. Зараз не той момент, але я не вагався б”, - заявив Вучич.

Варто зауважити, що ще минулого року Вучич також заявляв, що готовий піти у відставку, якщо країни Заходу "примушуватимуть його визнати незалежність Косова", оскільки "це дасть Сербії від шести до дев'яти місяців" до обрання нової влади.

При цьому в Сербській прогресивній партії нещодавно заявляли, що Вучич може залишити і посаду лідера політичної сили, але "це стане крахом для неї".