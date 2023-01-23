UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Президент Сербії заявив про готовність піти у відставку та назвав умову

Фото: Александар Вучич, президент Сербії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що може піти у відставку, якщо таке рішення "врятує державу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Novosti.rs.

“Якщо є необхідність якось врятувати державу чи виграти час - я б не роздумував. Зараз не той момент, але я не вагався б”, - заявив Вучич.

Варто зауважити, що ще минулого року Вучич також заявляв, що готовий піти у відставку, якщо країни Заходу "примушуватимуть його визнати незалежність Косова", оскільки "це дасть Сербії від шести до дев'яти місяців" до обрання нової влади.

При цьому в Сербській прогресивній партії нещодавно заявляли, що Вучич може залишити і посаду лідера політичної сили, але "це стане крахом для неї".

Нагадаємо, раніше Вучич заявляв, що його держава вже не так хоче стати членом Євросоюзу, як раніше.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВучичКосовоСербия