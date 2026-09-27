Президент Сербії Вучич оголосив про відставку

27 вересня президент Сербії Александар Вучич заявив, що йде у відставку, а також розкрив причину такого рішення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PTC.
Як пояснив глава Сербії, він залишає президентське крісло, щоб мати можливість взяти участь у парламентських виборах.
Вучич наголосив, що хоче це зробити як пересічний громадянин.
Після звернення до народу Вучич підписав заяву про відставку в Адміністрації президента Сербії.
Окрім того, він оголосив, що до кінця грудня 2026 року відбудеться перший тур президентських виборів, а перед цим - 25 жовтня - пройдуть парламентські вибори.
На тлі відставки Вучич зізнався, що йому було важко керувати зовнішньою політикою Сербії.
Ба більше, він озвучив прогноз, що це також не буде легко в майбутньому.
"Кожна зустріч, майже кожна зустріч за останні чотири з половиною роки в Європі була тортурами. Кожна. На жодній з них мені не було комфортно. Бо на кожній перше питання було: "Чому ви не запровадили санкції проти Росії?" У кожному місці. З росіянами також було важко... Зрештою Сербія страждає. Нам ніде не було ні просто, ні легко. Не буде й у майбутньому", - поскаржився Вучич.
Нагадаємо, Александар Вучич став президентом Сербії 31 травня 2017 року - саме цього дня він склав присягу та офіційно вступив на посаду.
У 2022 році Вучича переобрали на другий президентський термін, і 31 травня 2022 року він знову склав присягу.
Тобто до вересня 2026 року Вучич перебував на посаді президента Сербії понад 9 років.
До речі, нещодавно стало відомо, що Вучич розпустив парламент Сербії.
Також ми розповідали, що нещодавно в цій країні відбулися вуличні протести з вимогою відставки прездента.