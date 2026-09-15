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Президент Сербії Вучич назвав точний день, коли піде у відставку

00:40 15.09.2026 Вт
2 хв
Що сказав Вучич про свою відставку та подальші плани?
aimg Едуард Ткач
Фото: Олександр Вучич (Getty Images)

Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що 27 вересня він збирається піти у відставку. При цьому після цього він візьме участь у виборчій кампанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Blic.

За словами Вучича, під час своєї відставки він висловить подяку громадянам Сербії, а пізніше запросить нових представників влади на теледебати.

"Я подякую громадянам. Я запрошу всіх, хто прийде до влади, на теледебати. Я був президентом нашої країни дуже довго. Я не зміг би цього зробити без наших громадян. Я вірно, віддано, старанно і самовіддано служив громадянам Сербії, боровся, а тепер іду як звичайний громадянин", - сказав Сербський президент.

При цьому він додав, що після цього візьме участь у передвиборчій кампанії. Зазначимо, що наприкінці жовтня у Сербії відбудуться дострокові вибори до парламенту.

"У мене також є вантажівка, у мене є власна машина. Я також придбав кемпер, оскільки не зможу ночувати всюди. Я поїду в найвіддаленіші села й залишатимусь там допізна. Сіл ще багато. Тисячі й тисячі інших сіл, у яких я ще не був. Я хочу відвідати й міста, хочу побувати в кожному місті, побувати біля магазину, біля дискотеки, поговорити з людьми", - резюмував Вучич.

Що ще важливо знати про "догляд" Вучича

Нагадаємо, тиждень тому президент Сербії Александар Вучич заявив, що дострокові парламентські вибори в країні відбудуться у жовтні. За його словами, датою голосування може бути 18 або 25 жовтня.

Також ми писали, що, за словами Вучича, він розглядає можливість висування своєї кандидатури на посаду прем'єр-міністра. Тобто фактично вибори це спосіб перейти на іншу посаду в країні.

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