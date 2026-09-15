Президент Сербии Вучич назвал точный день, когда уйдет в отставку

По словам Вучича, во время своей отставки он выразит благодарность гражданам Сербии, а позже пригласит новых представителей власти на теледебаты.

"Я поблагодарю граждан. Я приглашу всех, кто придет к власти, на теледебаты. Я был президентом нашей страны очень долго. Я не смог бы этого сделать без наших граждан. Я верно, преданно, усердно и самоотверженно служил гражданам Сербии, боролся, а теперь ухожу как обычный гражданин", - сказал Сербский президент.

При этом он добавил, что после этого примет участие в предвыборной кампании. Отметим, что в конце октября в Сербии пройдут досрочные выборы в парламент.

"У меня также есть грузовик, у меня есть своя машина. Я также приобрел кемпер, так как не смогу ночевать везде. Я поеду в самые отдаленные деревни и останусь там допоздна. Деревень еще много. Тысячи и тысячи других деревень, в которых я еще не был. Я хочу посетить и города, я хочу побывать в каждом городе, побывать перед магазином, перед дискотекой, поговорить с людьми", - резюмировал Вучич.