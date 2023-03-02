Президент Сербії натякнув на розрив відносин із Росією заради ЄС

Президент Сербії Олександр Вучич натякнув, що його країна готова розірвати відносини з Росією задля вступу до ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Сербський лідер заявив, що він розуміє, що настав час переосмислення політики його країни і натякнув, що готовий запровадити санкції проти РФ, а також розірвати відносини з Кремлем.
"Ви отримаєте від мене одну пропозицію: Сербія залишиться на своєму шляху до ЄС. Добре, робіть свої власні висновки. Але я думаю, що ви мене зрозуміли", - заявив він.
Водночас він додав, що на Белград очікують важкі рішення в майбутньому.
"У нас будуть складні рішення в майбутньому, без сумніву. Це все, що я можу сказати", - заявив він.
При цьому Вучич повторив, що Росія повинна припинити свої зусилля з вербування сербів для участі в бойових діях разом зі своєю ПВК "Вагнера" в Україні.
Нагадаємо, раніше Вучич заявив, що Сербія притягне до відповідальності своїх громадян, які були завербовані у ПВК "Вагнера" та брали участь у війні проти України.
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