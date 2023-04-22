Президент Сербії хоче реформувати свою армію з огляду на досвід війни в Україні

Вучич заявив, що країна розробляє свої безпілотники. До кінця року їх можна буде побачити. За його словами, його регулярно інформують про те, як ведеться війна в Україні та як і якими засобами вона ведеться.

"Необхідно стежити за всім, що найбільше потрібно на полі бою", - сказав президент Сербії.

Також Вучич підкреслив коли є недорога загроза з повітря, необхідно відповідати дешевою зброєю.

"Ми це зараз бачили в Україні. Наразі ми знову відновлюємо "Стрілу-10", а їх у нас багато. Ми поступово наближаємося до того, що виявилося найнеобхіднішим в Україні. Це багатоствольні ракетниці. Це все те, що ви ще не бачили", - заявив Вучич.