ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Президент Сербии встретится с Путиным после шпионского скандала

Новости » В мире     04.12.2019 - 09:24
Президент Сербии встретится с Путиным после шпионского скандала
Фото: Александр Вучич (predsednik.rs)

Ранее Сербия обвинила РФ в шпионаже

В среду, 4 декабря, президент Сербии Александр Вучич и российский лидер Владимир Путин встретятся в городе Сочи после того, как Сербия обвинила Россию в шпионаже. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Balkan Insight.

Отметим, шпионский скандал разразился, когда в ноябре на YouTube появилось видео, где российский дипломат Георгий Клебан, встретившись с сербским подполковником в отставке, обменялся с ним сумками, в которых были деньги.

Четыре дня спустя Вучич заявил на пресс-конференции, что спецслужбы Сербии собрали обширные доказательства российской шпионской операции, и что Клебан трижды вручал деньги чиновникам сербской армии.

Предполагалось, что шпионский скандал станет главной темой обсуждения между Вучичем и Путиным, но сербские политики пытались преуменьшить влияние этого инцидента на отношения с Москвой.

"Белград считает шпионский скандал с Москвой закрытой темой", - заявил 3 декабря посол Сербии в Москве Мирослав Лазанский.

Лазанский настаивал на том, что предметом переговоров в Сочи станет сотрудничество в экономической, энергетической и военной сферах.

Отметим, что встреча Вучича и Путина станет третьей в этом году.

Напомним, ранее Вучич заявил, что сербские минометные снаряды могли оказаться на Донбассе путем реэкспорта.

Задержание Онищенко и контракт с Россией: новости за 3 декабря США отказали в визах сотрудникам Федерального казначейства и МИД России
Новости Украины Российская ФедерацияСербия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь