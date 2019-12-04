Президент Сербии встретится с Путиным после шпионского скандала

Фото: Александр Вучич (predsednik.rs)

Ранее Сербия обвинила РФ в шпионаже

В среду, 4 декабря, президент Сербии Александр Вучич и российский лидер Владимир Путин встретятся в городе Сочи после того, как Сербия обвинила Россию в шпионаже. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Balkan Insight.

Отметим, шпионский скандал разразился, когда в ноябре на YouTube появилось видео, где российский дипломат Георгий Клебан, встретившись с сербским подполковником в отставке, обменялся с ним сумками, в которых были деньги.

Четыре дня спустя Вучич заявил на пресс-конференции, что спецслужбы Сербии собрали обширные доказательства российской шпионской операции, и что Клебан трижды вручал деньги чиновникам сербской армии.

Предполагалось, что шпионский скандал станет главной темой обсуждения между Вучичем и Путиным, но сербские политики пытались преуменьшить влияние этого инцидента на отношения с Москвой.

"Белград считает шпионский скандал с Москвой закрытой темой", - заявил 3 декабря посол Сербии в Москве Мирослав Лазанский.

Лазанский настаивал на том, что предметом переговоров в Сочи станет сотрудничество в экономической, энергетической и военной сферах.

Отметим, что встреча Вучича и Путина станет третьей в этом году.

Напомним, ранее Вучич заявил, что сербские минометные снаряды могли оказаться на Донбассе путем реэкспорта.