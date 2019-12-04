ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Президент Сербії зустрінеться з Путіним після шпигунського скандалу

Новини » В світі     04.12.2019 - 09:24
Президент Сербії зустрінеться з Путіним після шпигунського скандалу
Фото: Олександр Вучич (predsednik.rs)

Раніше Сербія звинуватила РФ в шпигунстві

У середу, 4 грудня, президент Сербії Олександр Вучич і російський лідер Володимир Путін зустрінуться в місті Сочі після того, як Сербія звинуватила Росію в шпигунстві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Balkan Insight.

Зазначимо, шпигунський скандал вибухнув, коли в листопаді на YouTube з'явилося відео, де російський дипломат Георгій Клебан, зустрівшись з сербським підполковником у відставці, обмінявся з ним сумками, в яких були гроші.

Чотири дні потому Вучич заявив на прес-конференції, що спецслужби Сербії зібрали великі докази російської шпигунської операції, і що Клебан тричі вручав гроші чиновникам сербської армії.

Передбачалося, що шпигунський скандал стане головною темою обговорення між Вучичем і Путіним, але сербські політики намагалися применшити вплив цього інциденту на відносини з Москвою.

"Белград вважає шпигунський скандал з Москвою закритою темою", - заявив 3 грудня посол Сербії в Москві Мирослав Лазанский.

Лазанский наполягав на тому, що предметом переговорів у Сочі стане співпраця в економічній, енергетичній та військовій сферах.

Зазначимо, що зустріч Вучича і Путіна стане третьою в цьому році.

Нагадаємо, раніше Вучич заявив, що сербські мінометні снаряди могли опинитися на Донбасі шляхом реекспорту.

Затримання Онищенка та контракт з Росією: новини за 3 грудня США відмовили у візах співробітникам Федерального казначейства та МЗС Росії
Новини України Російська ФедераціяСербия
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся