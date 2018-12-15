Президент Сербии попросил созвать СБ ООН из-за ситуации в Косово

Фото: Александр Вучич (Espreso)

Александр Вучич выступил с телевизионным обращением перед нацией

Сербия в связи с ситуацией в Косово направила просьбу о проведении экстренного заседания Совета безопасности ООН. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Espreso.

Так, президент Сербии Александр Вучич выступил с телевизионным обращением перед нацией.

Вучич считает, что своими действиями Косово демонстрирует нежелание налаживать отношения с Белградом.

Вучич подчеркнул, что рассчитывал на разрешение ситуации, однако теперь пришел к выводу, что создание армии Косово связано с тем, что за ним стоят США, Великобритания и Германия. Он указал, что с самого начала предупреждал эти страны о том, что их поддержка косовских албанцев приведет к такому результату.

Отметим, днем 14 декабря парламент Косово утвердил решение о преобразовании сил безопасности в национальную армию.

Напомним, ранее сообщалось, что Сербия может направить войска в частично признанное государство Косово в ответ на решение парламента создать национальную армию.