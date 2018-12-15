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Президент Сербії попросив скликати РБ ООН через ситуацію в Косово

Новини » Політика    15.12.2018 - 03:29
Президент Сербії попросив скликати РБ ООН через ситуацію в Косово
Фото: Олександр Вучич (Espreso)

Олександр Вучич виступив з телевізійним зверненням перед нацією

Сербія у зв'язку з ситуацією в Косово направила прохання про проведення екстреного засідання Ради безпеки ООН. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Espreso.

Так, президент Сербії Олександр Вучич виступив з телевізійним зверненням перед нацією.

Вучич вважає, що своїми діями Косово демонструє небажання налагоджувати відносини з Белградом.

Вучич підкреслив, що розраховував на вирішення ситуації, однак тепер прийшов до висновку, що створення армії Косово пов'язано з тим, що за ним стоять США, Великобританія і Німеччина. Він зазначив, що з самого початку попереджав ці країни про те, що їх підтримка косовських албанців призведе до такого результату.

Зазначимо, вдень 14 грудня парламент Косово затвердив рішення про перетворення сил безпеки в національну армію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сербія може направити війська у частково визнану державу Косово у відповідь на рішення парламенту створити національну армію.

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