Президент Сербии объявил, что страна никогда не вступит в НАТО и другие блоки

Сербия будет защищать свою территорию, не вступая ни в какие военные структуры. В числе этих структур находится НАТО.

Об этом 14 октября в интервью ТАСС заявил президент Сербии Александар Вучич.

По его словам, он постоянно слушает обвинения о том, что хочет "втянуть страну в НАТО".

"Уже 8 лет я слушаю разговоры о том, что Вучич хотел бы втянуть Сербию в НАТО, что это предатель, который только старается улучить какой-то момент, чтобы это сделать. Все большие друзья России оказались в НАТО, кроме предателя Вучича... Сербия никогда не пойдет в НАТО или какую-то другую военную структуру", - сказал президент Сербии.

Он добавил, что его придерживается "политики военного нейтралитета".

Напомним, ранее Вучич заявил, что сербские минометные снаряды могли оказаться на Донбассе путем реэкспорта.

Также РБК-Украина писало, что представители Сербии и частично признанного Косово на переговорах в США договорились о нормализации отношений в экономике. Президент США Дональд Трамп объявил, что стороны достигли исторического соглашения.