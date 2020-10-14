Президент Сербії оголосив, що країна ніколи не вступить в НАТО та інші блоки

Сербія буде захищати свою територію, не вступаючи ні в які військові структури. Серед цих структур знаходиться НАТО.

Про це 14 жовтня в інтерв'ю ТАСС заявив президент Сербії Александар Вучич.

За його словами, він постійно слухає звинувачення про те, що хоче "втягнути країну в НАТО".

"Вже 8 років я слухаю розмови про те, що Вучич хотів би втягнути Сербії в НАТО, що це зрадник, який лише намагається знайти якийсь момент, щоб це зробити. Всі великі друзі Росії опинилися в НАТО, крім зрадника Вучича... Сербія ніколи не піде в НАТО, або якусь іншу військову структуру", - сказав президент Сербії.

Він додав, що його дотримується "політики воєнного нейтралітету".

Нагадаємо, раніше Вучич заявив, що сербські мінометні снаряди могли виявитися на Донбасі шляхом реекспорту.

Також РБК-Україна писало, що представники Сербії та частково визнане Косово на переговорах у США домовилися про нормалізацію відносин в економіці. Президент США Дональд Трамп оголосив, що сторони досягли історичної угоди.