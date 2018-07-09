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Президент Румунії звільнив главу антикорупційного управління

НовиниПолітика    09.07.2018 - 12:25
ФотоЕ Лаура Ковеші (pinterest.de)
ФотоЕ Лаура Ковеші (pinterest.de)

Він зобов'язаний був його звільнити через рішення Конституційного суду

Президент Румунії Клаус Йоганніс підписав указу про звільнення глави Національного антикорупційного управління Лаури Ковеші. Про це повідомляє Romania TV.

Так, Конституційний суд Румунії 30 травня ухвалив рішення, яким зобов’язав Йоганніса підписати указ про звільнення Ковеші.

"Президент Румунії заявив, що поважає Конституцію та закони країни і постійно діяв у цьому руслі. Відповідно, на виконання рішення 358/2018 Конституційного суду президент Румунії сьогодні підписав указ про звільнення пані Лаури Кодрути Ковеші з посади головного прокурора Національного антикорупційного управління ", - повідомила прес-секретар румунського президента.

Як зазначається, сьогодні у Бухаресті Лаура Ковеші зробить спеціальну заяву.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що суддя бразильського апеляційного суду заблокував спроби іншого судді звільнити колишнього президента Луїса Інасіу Лулу да Сілву в неділю в ході судового процесу.

Раніше апеляційний суд Бразилії в неділю, 8 липня, ухвалив звільнити Лулу да Сільву. Рішення ухвалив суддя суддя Рожеріу Фаврету, який раніше працював в адміністрації Лули да Сільви.

Зазначимо, колишній президент відбуває термін за хабарництво від інженерної фірми в обмін на допомогу в укладанні контрактів з державною фірмою. Він проходить ще по шести судових розглядах за іншими звинуваченнями в корупції. Лула заперечує всі провини.

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Теги публікації: Румыния  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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