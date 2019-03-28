Президент Румынии намерен провести референдум "по проблемам правосудия"

Президент Румынии Клаус Йоханнис намерен провести в стране 26 мая референдум "по проблемам в области правосудия". Об этом глава государства сообщил в четверг, 28 марта, передает РБК-Украина со ссылкой на румынский телеканал Digi24.

Румынский президент обвинил оппозиционную Социал-демократическую партию в "нападках на правосудие", имея в виду ее намерения внести изменения в Уголовный кодекс Румынии.

"Это точно. Созовем референдум 26 мая, потому что так больше продолжаться не может. Социал-демократическая партия продолжает нападать на правосудие", - заявил Йоханнис.

В то же время президент Румынии не уточнил, как будет сформулирован вопрос, который вынесут на референдум.

Он добавил, что проблема касается национального интереса.

Напомним, в конце февраля в Бухаресте (Румыния) более 7000 человек протестовали из-за судебной реформы. Активисты блокировали движение транспорта и скандировали: "Справедливость, а не коррупция", "Судьи, не сдавайтесь", и "Позор". Еще несколько тысяч человек вышли на протесты в других городах страны.