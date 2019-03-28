Президент Румунії має намір провести референдум "з проблем правосуддя"

Президент Румунії Клаус Йоханнис має намір провести в країні 26 травня референдум "з проблем у сфері правосуддя". Про це глава держави повідомив у четвер, 28 березня, передає РБК-Україна з посиланням на румунський телеканал Digi24.

Румунський президент звинуватив опозиційну Соціал-демократичну партію в "нападках на правосуддя", маючи на увазі її наміри внести зміни в Кримінальний кодекс Румунії.

"Це точно. Скличемо референдум 26 травня, тому що так більше тривати не може. Соціал-демократична партія продовжує нападати на правосуддя", - заявив Йоханнис.

У той же час президент Румунії не уточнив, як буде сформульоване питання, що винесуть на референдум.

Він додав, що проблема стосується національного інтересу.

Нагадаємо, наприкінці лютого в Бухаресті (Румунія) понад 7000 осіб протестували через судову реформи. Активісти блокували рух транспорту і скандували: "Справедливість, а не корупція", "Судді, не здавайтеся", і "Ганьба". Ще кілька тисяч людей вийшли на протести в інших містах країни.