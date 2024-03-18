Президент Румунії ухвалив навчання українських пілотів F-16 на базі країни

Румунія нарощує військовий потенціал

Нагадаємо, що у Румунії розпочалися роботи з розширення військового комплексу 57-ї авіабази ВПС Румунії "Міхаїл Когелнічану". Найбільша в Європі військова база НАТО може з'явитися вже до 2040 року.

Раніше Йоганніс офіційно оголосив про бажання балотуватися на пост генсека НАТО.

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