Президент Румынии одобрил обучение украинских пилотов F-16 на базе страны

Президент Румынии проинформировал парламент письмом о том, что он одобрил транзит военной помощи Украине от Финляндии.

Кроме того, Йоханнис дал согласие на обучение около 50 украинских военных.

Данный вопрос должен быть рассмотрен на встрече лидеров обеих палат румынского парламента в понедельник. Голосование в зале должно состояться на следующем совместном пленарном заседании.

Отмечается, что власти не сообщили, когда именно начнутся учения украинских военных. Однако, как утверждают источники издания, они должны прибыть на авиабазу Фетешти этим летом.

Ожидается, что подготовка пилотов F-16 завершится в конце года.